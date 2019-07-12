HABER

Şehit ailelerine duygulandıran hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ailelerine hediye edilmek üzere çikolata yaptı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ailelerine hediye edilmek üzere çikolata yaptı. Çocuklar ve yaşlılar hazırladıkları ilk çikolatayı ziyaret ettikleri şehit topçu er Yusuf Önder'in ailesini hediye etti. Alanya Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü, Alanya Huzurevi yaşlıları ile sevgi evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya'daki şehit aileleri için çikolata yaptı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi Bölümü mutfağında, Alanya Huzurevi sakinleri ve çocuklar, eğitmenler gözetiminde elleriyle çikolata hazırladı. Hazırlanan çikolatayı kalıplara dökerek soğutan katılımcılar, daha sonra özenle hazırladıkları çikolataları paketledi. Yaşlılar, çocuklar, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Müftülüğü temsilcileriyle daha sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 Kasım 2018 tarihinde şehit düşen topçu er Yusuf Önder'in ailesini ziyaret etti. Çocuklar hazırlandıkları çikolatayı Önder ailesine hediye etti. Yusuf Önder'in babası Sunay ve annesi Sevcan Önder çifti ziyaretin kendilerini duygulandırdığı belirterek teşekkür etti. BÜYÜK BİR AİLE Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik çerçevesinde şehit ailelerini ziyaret edeceklerini söyledi. Bu kapsamda huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla şehit yakınları için hediye hazırlamak istediklerini anlatan Çelik, "Yaşlılarımız ve çocuklarımız, Gastronomi Bölümü öğrenci ve akademisyenleri eşliğinde mutfağa girerek çikolata yapmanın tekniklerini öğrendi. Çocuk evleri, huzur evleri ve şehit aileleriyle bir dayanışma içerinde olduğumuzu, büyük bir aile olduğumuzu göstermek istedik" dedi. ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK Alanya HEP Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yürüttükleri etkinlikte çok güzel bir çikolata üretme deneyimi yaşandığını söyledi. Üniversite olarak bu tür sosyal etkinliklere açık olduklarını belirten Prof. Dr. Öner, "Alanya'nın sosyal hayatına katkı yapmak üniversitemizin en önemli görevlerinden biri. Gençler ve yaşlılarla çikolata etkinliği yapıldı. Çikolatalar şehit ailelerine hediye olarak verilecek" diye konuştu. 'ACILARINI PAYLAŞMIŞ OLACAĞIZ' Huzurevi sakinlerinden Gevher Soygüder ise "15 Temmuz programı çerçevesindeki etkinliklere çikolata yaparak katılmış olduk. Bu bizi mutlu etti. Çikolataları şehit ailelerine ikram edeceğiz. Onlara gitmek de bizi mutlu edecek. Acılarını paylaşmış olacağız" dedi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Cani Baba’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiCani Baba’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Çiftçiden domuzlardan korunmak için ilginç yöntemÇiftçiden domuzlardan korunmak için ilginç yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.