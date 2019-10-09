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Şehit ailelerine ücretsiz tıraşa, plaketle ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Balçova ilçesinde, kuaför salonu işleten ve şehit ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti veren kuaför Poyraz Demirbilek’in bu davranışı, Türk Eğitim Sen İzmir 3.

Şehit ailelerine ücretsiz tıraşa, plaketle ödül

İzmir’in Balçova ilçesinde, kuaför salonu işleten ve şehit ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti veren kuaför Poyraz Demirbilek’in bu davranışı, Türk Eğitim Sen İzmir 3. No’lu Şubesince plaketle ödüllendirildi.
Balçova’da şehit yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti sunan kuaför Poyraz Demirbilek’in davranışı, herkesin takdirini kazandı. Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ömer Yıldırım ve sendikanın yönetim kurulu üyeleri, kuaför Demirbilek’in iş yerine giderek plaket takdim etti.

“Şehitlerimizin değerli emanetlerine sahip çıkmak gerek”
Başkan Ömer Yıldırım, Poyraz Demirbilek’e davranışından dolayı teşekkür ederek, aynı duyarlılığı diğer esnaflardan da beklediğini söyledi. Yıldırım, “Vatan için en büyük fedakarlığı yaparak canlarını feda eden şehitlerimizin değerli emanetlerine toplum olarak aynı ruh ve heyecanla sahip çıkmamız gerek. Diğer sivil toplum kuruluşlarımızı da böyle esnaflarımıza sahip çıkmaya ve ödüllendirmeye davet ediyorum” dedi.
Kuaför Poyraz Demirbilek de "Şehitlerimizin verdikleri canlar dikkate alındığında yapılacak her fedakarlık az olacaktır. Balçova’da böyle bir geleneği başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yazıyı buraya astıktan 2 gün sonra ipleri koparılmış halde bulduk; fakat bu bizi yıldırmadı yine yazımızı astık" ifadelerini kullandı.

Maddi durumu olmayan çocuklara tıraş hizmeti
Kuaför Demirbilek, gerekli izinler alınması halinde okullara giderek maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarını da ücretsiz şekilde tıraş etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Türk Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Ömer Yıldırım, konunun araştırıldıktan sonra gerekli izinleri alarak bu işin yapılabilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Şehit ailelerine ücretsiz tıraşa, plaketle ödül

Şehit ailelerine ücretsiz tıraşa, plaketle ödül

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