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Şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

 İZMİR Valiliği'nin Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlediği 'Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı' tevcih töreni ile 13 şehit ailesine ve 8 malul gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Valiliği'nin Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlediği 'Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı' tevcih töreni ile 13 şehit ailesine ve 8 malul gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. Şehit ailelerinin gururlandırıldığı törende duygusal anlar yaşandı.
İzmir Valiliği Sabancı Kültür Merkezi’nde 'Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı' tevcih töreni düzenledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın isimleri tek tek okunan, Şehit Fethi Sekin’in ailesinin de içinde bulunduğu 13 şehit ailesi ve 8 malul gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim ettiği törende gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Şehit ve gazilerin özgeçmişleri ile Bakanlar Kurulu kararının okuduğu törene, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, CHP Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran katıldı. Ailelerin madalya ve beratları alırken göz yaşlarına hakim olamadığı törenin açılış konuşmasını yapan Ayyıldız, "Huzurlarınızda bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Canlarının bir parçası olan evlatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen 'Vatan sağ olsun' diyen şehit ve gazilerimizin aileleri her zaman bu milletin baş tacı olacaktır" dedi.
'YAVRUMUZU VATANIN BEKASI İÇİN VERDİK'
Törene katılan şehit babası Uğur Salim Karaman duygularını dile getirerek, "Bir Mehmet gider, bir tanesi geri gelir. Yavrumuzu vatanın bekası için verdik. Gururluyuz, buruk bir gurur. Şehadet yüce bir mertebe. Devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz böyle bir madalya ile bizi teselli edip, onurlandırdılar" diye konuştu.

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Şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildiŞehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildiŞehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildiŞehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

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