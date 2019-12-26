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  4. Şehit ailelerine yönelik sosyal içerme projesi

Şehit ailelerine yönelik sosyal içerme projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği’nin yürüttüğü “Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme” projesi kapsamında ağaç dikme töreni gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği’nin yürüttüğü “Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme” projesi kapsamında şehit ve gazi ailelerin katılımıyla Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde ağaç dikme töreni gerçekleştirildi.Proje yürütücüsü ve Kadın Dayanışma ve Destekleme Dernek Başkanı Dr.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği’nin yürüttüğü “Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme” projesi kapsamında ağaç dikme töreni gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği’nin yürüttüğü “Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme” projesi kapsamında şehit ve gazi ailelerin katılımıyla Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde ağaç dikme töreni gerçekleştirildi.
Proje yürütücüsü ve Kadın Dayanışma ve Destekleme Dernek Başkanı Dr. Öğretim üyesi Müzeyyen Özhavzalı burada bir konuşma yaptı.
Proje hakkında bilgi veren Özhavzalı, “Proje 1 yıllık olup, toplamda 30 şehit ve gazi annemiz eğitim alacaktır. Proje’de ilk grup olarak Kırıkkale’de yaşayan 15 şehit ve gazi annesi Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ndeki atölyede el sanatları, tasavvuf müziği gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle sosyalleşmelerine destek verilmektedir. Diğer yandan şehit annelerine grup odaklı ve bireysel olarak psikolojik destek seansları yapılmaktadır. Ayrıca bu proje edinilen mesleki yetenekle üretime ve istihdama katılması sağlanarak hem ilin hem de ülkemizde istihdam edilen kişi sayısı artmasını sağlamaya çalışılmaktadır” dedi.
Özhavzalı projede emeği olan Doç. Dr. Özgür Selvi’ye ve Kırıkkale Üniversitesine teşekkür etti.

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