Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

İçindeki evlat özleminin hiç eksilmediğini anlatan Gün, "Acısı çok zor ama şefaati çok büyük. Şehidimle gurur duyuyorum. Her günümüz acı geçiyor ama bayramlar daha acı geçiyor. 7 yıl oldu, şehidimin kabri, burası bizim ikinci evimiz oldu. Bir gün durur, bir gün geliriz." ifadelerini kullandı.

"Söylenecek söz çok ama kelimelere sığmıyor. Ne mutlu şehidime, ne mutlu gazime, ne mutlu Türk'üm diyene. Tabii bayramlar yakınlarımızla, torunlarımızla geçiyor ama büyük bir eksik var ailede. Anneler Günü'nde erkenden telefon açardı, 'Anne, Anneler Günü'n kutlu olsun' diye. Bayramda da öyle, 'Anne, bayramınız mübarek olsun' derdi. Hakkari'de görev yapıyordu ve orucunu ilk o açar, sonra hemen beni arardı. Ben de bugün şehidimle gurur duyuyorum."

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Gün, 18 Kasım 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşmüş, şehidin naaşı, memleketi Konya'da toprağa verilmişti.

Gün'ün cenazesinin Aslanlı Kışla Caddesi'ndeki babaevinin önünde ambulansa konulduğu sırada bir kişinin Türk bayrağını yere düşürdüğünü fark eden anne Sıdıka Gün'ün, ''Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın.'' diyerek gösterdiği hassasiyet herkesi duygulandırmıştı.