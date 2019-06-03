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Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Konya'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının şehitlikteki kabirlerine ziyarette bulunup, Kur'anı Kerim okudu, dua etti - Şehit annesi Sıdıka Gün: - "Acısı çok zor ama şefaati çok büyük. Şehidimle gurur duyuyorum. Her günümüz acı geçiyor ama bayramlar daha acı geçiyor. 7 yıl oldu, şehidimin kabri, burası bizim ikinci evimiz oldu"

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının Konya Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu, şehitlerinin mezarına karanfil bıraktı.

Şehitlerinin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'anı Kerim okudu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 7 yıl önce şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün'ün annesi Sıdıka Gün de bayram arifesinde oğlunun kabrine gelerek dua etti.

Anne Gün, 7 yıldır bayramları hem hüzün hem de gururla geçirdiklerini söyledi.

- "Şehidimin kabri, burası bizim ikinci evimiz oldu"

İçindeki evlat özleminin hiç eksilmediğini anlatan Gün, "Acısı çok zor ama şefaati çok büyük. Şehidimle gurur duyuyorum. Her günümüz acı geçiyor ama bayramlar daha acı geçiyor. 7 yıl oldu, şehidimin kabri, burası bizim ikinci evimiz oldu. Bir gün durur, bir gün geliriz." ifadelerini kullandı.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten anne Sıdıka Gün, şunları kaydetti:

"Söylenecek söz çok ama kelimelere sığmıyor. Ne mutlu şehidime, ne mutlu gazime, ne mutlu Türk'üm diyene. Tabii bayramlar yakınlarımızla, torunlarımızla geçiyor ama büyük bir eksik var ailede. Anneler Günü'nde erkenden telefon açardı, 'Anne, Anneler Günü'n kutlu olsun' diye. Bayramda da öyle, 'Anne, bayramınız mübarek olsun' derdi. Hakkari'de görev yapıyordu ve orucunu ilk o açar, sonra hemen beni arardı. Ben de bugün şehidimle gurur duyuyorum."

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Gün, 18 Kasım 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşmüş, şehidin naaşı, memleketi Konya'da toprağa verilmişti.

Gün'ün cenazesinin Aslanlı Kışla Caddesi'ndeki babaevinin önünde ambulansa konulduğu sırada bir kişinin Türk bayrağını yere düşürdüğünü fark eden anne Sıdıka Gün'ün, ''Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın.'' diyerek gösterdiği hassasiyet herkesi duygulandırmıştı.

Şehit ailelerinin hüzünlü bayram arifesi

- Konya'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının şehitlikteki kabirlerine ziyarette bulunup, Kur'anı Kerim okudu, dua etti - Şehit annesi Sıdıka Gün: - "Acısı çok zor ama şefaati çok büyük. Şehidimle gurur duyuyorum. Her günümüz acı geçi

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü

Şehit ailelerinin bayram hüznü
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