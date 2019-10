Şehit ailesinden harekata destek: Ne mutlu ki o bayrakta bizim de kanımız var

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - BİNGÖL'den geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 26 Nisan 2016'da, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in (25) Adıyaman'da yaşayan ailesi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 26 Nisan 2016'da girdikleri binada, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen ve 2'si kız 5 kardeşin ortancası olan şehit Uzman Çavuş Turan Çelik'in ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek çıktı. Şehit anneleri olarak harekata katılan tüm askerlere duacı olduklarını belirten anne Asiye Çelik, "Oğlum çok iyi bir insandı. Efendi bir kişiliği vardı. Bizi hiç yormadı. Allah da onu yormasın. Oğlumla şehit olmadan 1 gün önce konuştuk. 'Daha gelmiyor musun?' diye konuştuk. 'Yok anne, biz onları bitirmeden gelmeyeceğim' dedi. 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan evlatlarımın Allah yardımcıları olsun. Biz onların her zaman yanındayız. Şehit anneleri olarak dualarımızda hep onlar var. Sağ salim bir şekilde geleceklerine inanıyoruz. Onların hepsi bizim evlatlarımız, kuzularımız" dedi.

Kardeşiyle gurur duyduğunu anlatan ağabey Emrah Çelik ise, "Şehit ağabeyiyim ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Kardeşim 3,5 yıl önce şehit oldu. Ne mutlu ki o bayrakta bizim de kanımız var artık. Sonuna kadar bu teröristlere direnişimizi göstereceğiz. Teröristleri bitirmeye kararlıyız. 'Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız. Hiç kimseden korkmuyor ve çekinmiyoruz" diye konuştu.

Şehit babası Mehmet Ali Çelik de "Sonuna kadar 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz. 2 oğlum var, onlar da bu vatana feda olsun. 'Barış Pınarı Harekatı' inşallah başarılı bir şekilde biter. Cumhurbaşkanı'mızın her zaman yanındayız. Terör belası inşallah bitecek. 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki tüm Mehmetçikler, polisler bizim evladımız. 2 oğlum var, ağabeyleri ile omuz omuza savaşmaya hazır" dedi.