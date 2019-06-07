Şehit ailesinden oğullarının adını taşıyan üs bölgesine ziyaret

Irak'ın kuzeyinde geçen yıl şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in ailesi, oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesine ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, 2018'de Irak'ın kuzeyinde şehit olan Eker'in ailesinin oğullarının adını taşıyan üs bölgesinde, Mehmetçiklerle bir araya geldiği anların fotoğrafları paylaşıldı.

Ziyarete şehidin köyünden olan ve aynı bölgede askerlik yapan Piyade Onbaşı Mustafa Karakıl'ın ailesinin de katıldığı belirtildi.

