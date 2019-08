Şehit ailesine oğullarının şahadet belgesi verildi

Vali Mustafa Tutulmaz, Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek oğullarının şahadet belgesini takdim etti.

Şehit ailelerini yalnız bırakmayan ve fırsat buldukça aileler ile bir araya gelen Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile birlikte 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil İlçesi Cehennemderesi bölgesindeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak Köyündeki ailesine ziyarette bulundu.

Baba Hayrullah Evran ve Anne Yeter Evran’la görüşen Vali Mustafa Tutulmaz, Evran çiftine şehidin şahadet belgesini takdim etti. Evran çiftine bir kez daha baş sağlığı dileklerini ileten ve sabır dileyen Vali Tutulmaz; "Sizler şehit aileleri olarak bizler için çok kıymetlisiniz. Çünkü sizler en kıymetlilerinizi bu vatan için, bu ülke için toprağa verenlersiniz. Sizlerin hakkı ödenemez. Bir sıkıntı veya talebiniz olduğunda bana her zaman ulaşabilirsiniz. Her türlü sıkıntıda Valilik olarak kapımız sizlere her daim açıktır” dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz Şehit Jandarma Teğmen, Şafak Evran’ın kabrini de ziyaret ederek, dualar etti.