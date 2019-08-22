HABER

Şehit ailesine oğullarının şahadet belgesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Tutulmaz, Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek oğullarının şahadet belgesini takdim etti.Şehit ailelerini yalnız bırakmayan ve fırsat buldukça aileler ile bir araya gelen Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile birlikte 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil İlçesi Cehennemderesi bölgesindeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak Köyündeki ailesine ziyarette bulundu.Baba Hayrullah Evran ve Anne Yeter Evran’la görüşen Vali Mustafa Tutulmaz, Evran çiftine şehidin şahadet belgesini takdim etti.

Şehit ailesine oğullarının şahadet belgesi verildi

Vali Mustafa Tutulmaz, Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek oğullarının şahadet belgesini takdim etti.
Şehit ailelerini yalnız bırakmayan ve fırsat buldukça aileler ile bir araya gelen Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile birlikte 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil İlçesi Cehennemderesi bölgesindeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın memleketi Dinar ilçesine bağlı Yıprak Köyündeki ailesine ziyarette bulundu.
Baba Hayrullah Evran ve Anne Yeter Evran’la görüşen Vali Mustafa Tutulmaz, Evran çiftine şehidin şahadet belgesini takdim etti. Evran çiftine bir kez daha baş sağlığı dileklerini ileten ve sabır dileyen Vali Tutulmaz; "Sizler şehit aileleri olarak bizler için çok kıymetlisiniz. Çünkü sizler en kıymetlilerinizi bu vatan için, bu ülke için toprağa verenlersiniz. Sizlerin hakkı ödenemez. Bir sıkıntı veya talebiniz olduğunda bana her zaman ulaşabilirsiniz. Her türlü sıkıntıda Valilik olarak kapımız sizlere her daim açıktır” dedi.
Vali Mustafa Tutulmaz Şehit Jandarma Teğmen, Şafak Evran’ın kabrini de ziyaret ederek, dualar etti.

Şehit ailesine oğullarının şahadet belgesi verildi

Şehit ailesine oğullarının şahadet belgesi verildi

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Genç karateciye millî görevGenç karateciye millî görev
(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.