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Şehit ailesini duygulandıran kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 20:39 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde 2015 yılında askeri araca PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in silah arkadaşları, şehidin ilk görev yaptığı Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde şehit Aydemir’in adını taşıyan kütüphane kurdu.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in adına, silah arkadaşlarının katkısıyla Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi içerisinde kütüphane açıldı.

Mardin’in Derik ilçesinde 2015 yılında askeri araca PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in silah arkadaşları, şehidin ilk görev yaptığı Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde şehit Aydemir’in adını taşıyan kütüphane kurdu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in adına, silah arkadaşlarının katkısıyla Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi içerisinde kütüphane açıldı. Açılış törenine, Manisa Valisi Ahmet Deniz, şehidin Elazığ’da yaşayan annesi Aynur Aydemir, babası Metin Aydemir, silah arkadaşı Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı ve ilçe protokolü katıldı. Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı öncülüğündeki silah arkadaşlarının başlattığı kampanyayla yapılan kütüphanenin açılışında, şehit Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in biyografisi okundu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in kendi sesinden okuduğu şiir dinlenirken, anne Aynur Aydemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Vali Ahmet Deniz, “Onlar biz yataklarımızda uyuyalım diye değil, uyanık olalım diye şehit oldular. Uyanık olmak zorundayız millet olarak. Biz tarihi şan ve şerefle dolu bir milletiz. Tarihimizde kara bir leke yok, Rabbimize şükürler olsun bu coğrafyada da ayakta durma içinde ölümü göze almamız lazım. Ölümü göze alamayan milletin bu coğrafya da ayakta durması mümkün değil. Yeri geldiği zaman hepimiz şehadete yürümeye de hazırız.Şehidimizin arkadaşlarının böyle bir şeyi düşünmeleri, emek vermeleri, çabalamaları son derece kıymetli, değerli. Kitap farklı bir şey, kütüphane farklı bir şey. Buralarda dünya var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe de şehitlerimizin isimleri yaşayacak. Biz şehitlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz için ne yapsak haklarını ödeme şansımız yok” dedi.

Konuşmanın ardından kütüphanenin açılış kurdelesi şehit ailesi ve protokol tarafından kesildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in silah arkadaşı Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı tarafından şehit annesi Aynur Aydemir ve babası Metin Aydemir’e Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan anne Aydemir, Maraşlı’ya sarılarak ağladı. Daha sonra şehit ailesi ve protokol üyeleri açılışı yapılan kütüphaneyi gezerek, inceledi.

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