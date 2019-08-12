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Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde şehit Celal Hatıl’ın baba evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde şehit Celal Hatıl’ın baba evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bütün evi saran yangın yan evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Yenice ilçesi Atatürk Mahallesi Çay mevkiinde şehit Celal Hatıl’ın baba evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayı duyan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı olay yerine gelerek bilgiler aldı.
İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Faciayla karşı karşıya kalmadan itfaiye ekiplerimizin üstün gayretleri ve orman işletmemizin çalışmalarıyla çıkan yangını bitişik nizamda olan evlere sıçramadan önleyen ve şu an soğutma çalışması yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Üzgünüz bu mübarek günde keşke olmasaydı. Bu tür afet ve felaketler herkesin başına gelebiliyor. Çıkış nedeni elektrik kontağı olma ihtimali çok yüksek. Yenice Belediyesi orman işletmesi ile birlikte takviyede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

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