Şehit akademisyenler unutulmadı

Eskişehir’de, geçen yıl 5 Nisan günü Osmangazi Üniversitesi’nde Volkan Bayar tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 4 akademisyen, aileleri tarafından anıldı, avukatları tarafından basın açıklaması yapıldı.

Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesindeki Eskişehir Kırkalılar Derneğinde düzenlenen basın toplantısına, saldırıda hayatını kaybeden akademisyen Fatih Özmutlu’nun oğlu Arif Özmutlu ile babası Arif Özmutlu, şehit akademisyen Yasir Armağan’ın kardeşi Mustafa Armağan ve kayınbiraderi Çağrı Şeker de katıldı.

“Olaya ilişkin bugüne kadar iddianame hazırlanamamış ve ceza davası halen açılamamıştır”

‘Eğitim Şehitleri Aileleri’ adına basın açıklaması yapan Avukat Özgür Çörez ve Avukat Ahmet Gürcan Orhan, Türk yargısı nezdinde her türlü yasal yola başvuracak, cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirterek, “Yaşanan vahim olay sonrası katil Volkan Bayar ve eşi Aylin Saadet Bayar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, emniyet sorgusunun ardından katil Volkan tutuklanarak Eskişehir Cezaevine gönderilmiştir. Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin bugüne kadar iddianame hazırlanamamış ve ceza davası halen açılamamıştır. Savcılığın ve ilgili makamların konuyu hassasiyetle değerlendirdikleri hususunda kuşkumuz olmamakla birlikte, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın ne aşamada olduğuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak bilinmesini isteriz ki, göz göre göre gelen bu cinayetin tüm sorumluları hakkında yüce Türk yargısı nezdinde her türlü yasal yola başvuracak ve cinayette ihmali, desteği ve yardımı olan herkesin hukuk karşısında gereken cezayı alması için tüm gücümüz ile çalışacağız” ifadelerini kullandı.