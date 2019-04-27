HABER

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kalıp şehit olan Burdurlu Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın (31) cenazesi memleketi Burdur’da gözyaşları arasında defnedildi.Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın cenazesi Isparta havalimanına, ardından da Burdur merkez Kayaaltı Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kalıp şehit olan Burdurlu Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın (31) cenazesi memleketi Burdur’da gözyaşları arasında defnedildi.
Uzman Çavuş Nihat Akcalı’nın cenazesi Isparta havalimanına, ardından da Burdur merkez Kayaaltı Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirildi. Şehit Akçalı’nın babası Hasan Hüseyin, annesi Rabiye, eşi Fadime Akcalı şehidin cenazesinin evlerinin önüne geldiğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Şehit yakınlarını Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

Şehidi top arabasına koydurmadılar
Kayaaltı köy okulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Namaz sonrasında şehidin naaşı resmi tören gereği top arabasına konuldu. Şehit yakınları ve köylüler "top arabasına değil, biz omzumuzda taşıyacağız" diyerek şehit cenazesini omuzlara aldı. Evli ve 4 aylık Rabia isminde kız babası olan şehit Akçalı’nın cenazesi omuzlara alınarak tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, resmi daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi

Şehit Akcalı gözyaşları arasında defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.