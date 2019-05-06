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Şehit Ali Çeker Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in cenazesi Hatay’da toprağa verildi.Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker (22) için Kırıkhan ilçesindeki Hacı Meryem İşcan Camii’nde tören düzenlendi.Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Bolu 2.

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in cenazesi Hatay’da toprağa verildi.
Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker (22) için Kırıkhan ilçesindeki Hacı Meryem İşcan Camii’nde tören düzenlendi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası İsa Çeker, annesi Elime Çeker şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin kız kardeşlerinden Dilek Vural ve Aysel Özyörükoğulları şehit Ali Çeker’in tabutuna uzun süre sarılarak "Hani gelip 2 gün bizde kalacaktın" diyerek feryat etti
Kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker, Kırıkhan Şehitliği’nde toprağa verildi.

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