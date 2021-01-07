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  4. Şehit Altuğ Verdi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Şehit Altuğ Verdi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

07.01.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Rize’de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin davasında sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında bir kere ağırlaştırılmış müebbet, 2 kere de 26’şar yıl ağır hapis cezası verildi.Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın 9.

Rize’de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin davasında sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında bir kere ağırlaştırılmış müebbet, 2 kere de 26’şar yıl ağır hapis cezası verildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın 9. duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasında ‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu bulunan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında mahkeme heyeti bir kere ağırlaştırılmış müebbet 2 kere de 26’şar yıl ağır hapis cezası verdi.

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