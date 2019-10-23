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Şehit Altunok son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye görevindeki zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan İstihkam Er Zekeriya Altunok, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

32 yaşındaki şehit Altunok'un naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Zekeriya Altunok için Kalem Kırdı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Vali Şehmus Günaydın, törende şehidin anne ve babası ile eşine başsağlığı diledi.

Güçlükle ayakta duran anne Nurgül Altunok, "Şehitlik oğluma çok yakıştı" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne götürülen şehidin naaşı, burada defnedildi.

Törene, şehidin eşi Vildan, çocukları 5 yaşındaki Ahmet Eren, 3 yaşındaki Gökdeniz, annesi Nurgül, babası Mustafa, kardeşleri Halil İbrahim ve Fatih Altunok ile yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim'de düzenlenen saldırıda, teröristlerin roketli saldırısında isabet alan zırhlı askeri araçtaki 5 asker yaralanmış, yaralılardan Zekeriya Altunok tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.

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Cenaze Töreni İstihkam Er Zekeriya Altunok Kayseri şehit

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