Şehit Altuntaş’ı 8 bin kişi uğurladı

Nedim KOVAN-Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- HAKKARİ’de, 7 gün önce PKK’lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24), Ordu’nun Aybastı ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazesi, Ordu’nun Aybastı ilçesine getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş için İmam Hatip Lisesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, şehidin babası Kenan, annesi Sayma Altuntaş ile kardeşleri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin anne babası ile uzman çavuş olan kardeşi Sami Altuntaş taziyeleri kabul etti. Öğlen kılınan cenaze namazının ardından şehit Altuntaş’ın naaşı ilçeye bağlı Uzundere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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