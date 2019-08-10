Şehit anne babası aldıkları 2 kurbanlık koçu Mehmetçiğe bağışladı

İbrahim EMMÜL/OSMANİYE, (DHA) - MARDİN'de 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın anne babası, Kurban Bayramı dolayısıyla satın aldıkları 2 kurbanlık koçu, askerlere bağışladı.

2016 yılının Eylül ayında Mardin'de PKK'lı teröristlerin, Kızıltepe-Derik Karayolu'na tuzakladıkları patlayıcıyı, asker ve korucuları taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Sedat Yıldız'ın babası Fahri Yıldız ve annesi Kafiye Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık 2 koç satın aldı. Şehit ailesi, kurbanlıklardan birini Amanos Dağları'ndaki Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'na, diğerini de Kırıklı Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na giderek teslim etti.

ASKERLER DUYGULANDI

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Durmuş Öksüz, şehit ailesi tarafından bağışlanan kurbanlıklar nedeniyle askerlerin duygulandığını belirterek, "Öncelikle duyarlı davranışlarından dolayı şehidimizin ailesine teşekkür ediyorum. Bayram arifesinde kurbanlıklarımızı mehmetçiğimize teslim ettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah kurbanımızı kabul etsin" dedi.

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