Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha şehit vermeye hazır

Adana’da Kurban Bayramı arifesinde şehit anne ve babaları çocuklarının bayramını kutlamak için şehitliğe akın etti. Şehit Zafer Yeniay’ın annesi Fatma Yeniay, “4 erkek çocuğum daha var. Onlarda inşallah Allah yolunda şehitlik mertebesine ulaşsınlar” dedi.

Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği Kurban Bayramı arifesinde şehit anneleri tarafından doldu taştı. Gencecik çocuklarını vatan uğruna şehit veren anneler çocuklarının mezarı başında dua edip gözyaşlarına boğuldu. Kimi anne oğlunun mezarını temizlerken kimi ise mezar taşındaki fotoğrafını öpüp sevdi. Askerler ise şehitlikte silah arkadaşlarının mezarının başında dua etti.

“Yüreğimiz aynı yangında yanıyor”

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 18 Şubat 2016 yılında şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay’ın annesi Fatma Yeniay da eşi Zeki Yeniay ile birlikte oğlunun kabrini ziyaret etti. Oğlunu vatan uğruna şehit verdiğini anlatan Yeniay, 4 yıldır bayramların kendisi için acı içinde geçtiğini belirterek, "Yüreğimiz aynı yangında yanıyor. Bir bayram daha geçti. Her bayram böyle geliyoruz. Bekardı. Üniversitesini bitirince askere gitti gelince evlendirecektik 1,5 aylık askerken ama mayın patlamasında şehit oldu. Bütün şehitlerimizin hepsinin mekanları cennet olsun. Yangın aynı bizim içimize su serpen sadece şehitlik mertebesidir. İnşallah terörle mücadele böyle devam eder. 4 erkek çocuğum daha var. Onlarda inşallah Allah yolunda şehitlik mertebesine ulaşsınlar. Allah için ve Türkiye için bütün çocuklarımızı şehit veririz. Allah yolunda olsun ne olursa olsun" diye gözyaşlarına boğuldu.