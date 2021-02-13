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Şehit annesi çalınan kuzu ve koyunlarına kavuştu

13.02.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde şehit annesinin çalınan koyunları bulundu.

Konya’nın Ereğli ilçesinde şehit annesinin çalınan koyunları bulundu. Kuzusuna sarılan şehit annesi, "Dolaştın geldin mi annem, siz helal malsınız" diyerek kuzusunu sevdi, sonra kucağına alarak öptü.
Olay, önceki gün gece saat 03.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Bingöl’de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın annesi Ayşe Uzan’a ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 7 adet koyun ve 1 kuzuyu alarak kaçtı. Sabah erken saatlerde koyunlarına yem vermek için ahıra giren Uzan, koyunlarının yerinde olmadığını görünce jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede koyunlardan 3’ünü boş arazide buldu. Ayşe Uzan’ın komşularına ait güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi 1 kişinin koyunların arkasından elinde sopayla gittiğini ve ardından yanına gelen bir minibüsle hayvanları kaçırdıklarını belirledi. Olayın ardından jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler F.İ, kardeşi S.İ. ve arkadaşı S.G. Ereğli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzu ve koyunlar şehit annesine teslim edildi
Jandarma ekipleri kuzu ve koyunları bulmak için çalışmalarına devam ettiği sırada, koyunların izi bulundu. Koyunları satın aldığı öğrenilen bir kişi, haberlerden görüp durumu öğrendiğini belirterek jandarmayı aradı. Kuzu ve 6 koyun kamyonetle gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından getirilerek Ayşe Uzan’a teslim edildi. Jandarmanın kucağında kuzusunu gören şehit annesi Uzan, "Dolaştın geldin mi, annem. Siz helal malsınız, çünkü siz helal malsınız" diyerek sevdi, sonra kucağına alarak öptü ve jandarmaya dua etti.
Eksik olan gebe bir koyunun da yerinin belirlendiği öğrenilirken, bugün getirilerek Ayşe Uzan’a teslim edilmesi bekleniyor.

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