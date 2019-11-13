HABER

Şehit annesi Emine Güler: "15 Temmuz'u unutmayın, unutturmayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:33 | Son Güncelleme

Hatay'da 22 kurumun mücadele ettiği "15 Temmuz Şehitleri Gülşah Güler Kamu Futbol Turnuvası" sona erdi

Hatay Valiliği koordinesinde, Hatay Ceza İnfaz Kurumu tarafından şehit Gülşah Güler anısına düzenlenen ve 22 kurumun mücadele ettiği "15 Temmuz Şehitleri Gülşah Güler Kamu Futbol Turnuvası" sona erdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Hataylı Gülşah Güler adına Hatay Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen turnuvanın final maçı öncesi saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehit Güler'in annesi Emine Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit kızının adının yaşatıldığı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Darbe girişimi gecesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan anne Güler, "15 Temmuz'u unutmayın, unutturmayın. 15 Temmuz bize çok acılar yaşattı. Gülşah benim çiçeğimdi, çiçeğimi kopardılar." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet takımları arasında oynanan turnuvanın final maçı, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar ve Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından başlatıldı.

Turnuvada, rakibi Emniyet'i 2-0 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, kupanın sahibi oldu.

Programda ayrıca emeği geçenlere ve katkı sunanlara birer plaket verildi.

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Polis vatandaşların elinden zor kurtardıPolis vatandaşların elinden zor kurtardı
Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçtiler!Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçtiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Şehit Gülşah Güler Turnuva

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.