Şehit annesi istedi belediye yaptı

Giresun’un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Erener, Hakkari’de 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Coşkun Köçek’in annesi Fatma Köçek’in yol isteğini yerine getirdi.

Şehit annesi Fatma Köçek, mahalle yollarının bozuk olduğunu ve çalışma yapılmasını isteyerek belediyeye başvurdu. Başkan Erener ise anne Fatma Köçek’in isteğini yerine getirerek Soğuksu Mahallesi Cücenoğlu Sokakta yeni yol çalışması başlattı. Kısa sürede çalışma sonucu mahalle Hasan Ali Yücel caddesine bağlantısı yapıldı.

Yeni bir yola kavuşan şehit annesi Fatma Köçek, yol sevincini Başkan Erener’e sarılarak paylaştı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, Soğuksu Mahalle halkının yıllardır patika yol olarak ulaşım sağladığı yolu yürütülen çalışmayla araç yoluna çevirdiklerini söyledi.

Cücenoğlu Sokakta yürütülen yeni yol çalışmasıyla hem şehit annesi Fatma Köçek’in dileğini yerine getirdiklerini hem de büyük bir mağduriyete son verdiklerini belirten Erener, “Belediye olarak, Soğuksu Mahallesi Cücenoğlu Sokağımızı yola kavuşturduk. Yeni yolumuzda betonlama çalışması da yaparak, mahalle halkımızın kullanımına açacağız. Yıllardır patika yol olarak kullanılan yolumuzu araç yoluna çevirerek, birçok ev halkını yol sahibi yaptık. Bu vesileyle Soğuksu Mahallesinde ikametgâh eden Fatma Köçek annemizin de hayır duasını almış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



