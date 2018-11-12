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Şehit annesi, oğlunu 'kuzum' diye uğurladı (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (25), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- HAKKARİ'de meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (25), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Bekar olan Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde helallik alındıktan sonra tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne Meryem Kaşık, oğlunun fotoğrafını ve tabutuna sarılı Tük bayrağını öperek, "Ciğerime çekeyim seni kuzum. Gözlerini çıkarayım da yiyeyim kuzum. Yerim ben seni kuzum" diye gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Mehmet Kaşık bir süre askerler tarafından omuzlarda taşındıktan sonra Köseli Mahallesi'nde toprağa verildi.

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