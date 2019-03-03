Şehit annesi, oğlunun ismini okulda görünce duygulandı

SİVAS (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun annesi, Sivas'ta bir okula oğlunun isminin verildiğini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Nusaybin'de teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Yurtoğlu'nun ismi, kentte yapımı tamamlanan okula verildi.

Vali Salih Ayhan, şehit annesi Şemsi Yurtoğlu'nu, "Seni biraz gezmeye götürelim mi?" diyerek tedavi gördüğü hastaneden makam aracıyla aldı.

Makam aracında duygularını dile getiren Ayhan, "Şehit annemizin 'Evlatsız olur da vatansız olmaz' sözleri beni çok etkiledi. Bunu hiçbir irade söyletemez. Türk anasından başkası da bunu söylemez. Böyle analarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez." dedi.

Okula gittiğinden haberi olmayan şehit annesi Yurtoğlu ise oğlunun çok iyi birisi olduğunu belirterek, "Vatan olmazsa nereye gideriz. Hakan da vatanı için gitti. Kendi çocuğu bile 'Babam vatan için şehit oldu, sen niye üzülüyorsun' diyor." şeklinde konuştu.

- Gözyaşlarına hakim olamadı