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Şehit annesi, oğlunun ismini okulda görünce duygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, memleketi Sivas'ta yapımı tamamlanan okula verildi - Vali Salih Ayhan'ın hastaneden makam aracıyla aldığı şehit annesi Şemsi Yurtoğlu, okulda oğlunun adını görünce duygu dolu anlar yaşadı

SİVAS (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun annesi, Sivas'ta bir okula oğlunun isminin verildiğini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Nusaybin'de teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Yurtoğlu'nun ismi, kentte yapımı tamamlanan okula verildi.

Vali Salih Ayhan, şehit annesi Şemsi Yurtoğlu'nu, "Seni biraz gezmeye götürelim mi?" diyerek tedavi gördüğü hastaneden makam aracıyla aldı.

Makam aracında duygularını dile getiren Ayhan, "Şehit annemizin 'Evlatsız olur da vatansız olmaz' sözleri beni çok etkiledi. Bunu hiçbir irade söyletemez. Türk anasından başkası da bunu söylemez. Böyle analarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez." dedi.

Okula gittiğinden haberi olmayan şehit annesi Yurtoğlu ise oğlunun çok iyi birisi olduğunu belirterek, "Vatan olmazsa nereye gideriz. Hakan da vatanı için gitti. Kendi çocuğu bile 'Babam vatan için şehit oldu, sen niye üzülüyorsun' diyor." şeklinde konuştu.

- Gözyaşlarına hakim olamadı

Makam aracıyla Huzur Mahallesi'nde oğlunun isminin verildiği Şehit Hakan Yurtoğlu İlk/Ortaokulu'na gelen şehit annesi Şemsi Yurtoğlu'nu, özel harekat polisleri ile öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

Araçtan indiğinde oğlunun adının okula verildiğini gören Yurtoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Okulun girişindeki şehidin fotoğrafının bulunduğu alanda gözyaşlarına hakim olamayan Yurtoğlu, daha sonra okulu gezdi. Vali Ayhan ve Şemsi Yurtoğlu, sınıflardaki öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Okul çıkışında açıklamalarda bulunan anne Yurtoğlu, okula oğlunun ismini veren Vali Ayhan'a teşekkür etti.

Okulda binlerce Hakan'ın yetişeceğini dile getiren Yurtoğlu, "Oğlumun adını bu okula vererek bizlere dünyayı vermiş kadar oldunuz." ifadelerini kullandı.

- "Okulumuzda binlerce Hakanlar yetişecek"

Vali Ayhan ise şehidinin ismini yaşatacak okulda tertemiz yürekli ve vatan sevgisiyle dolu öğrenciler yetişeceğini vurguladı.

İdareciler olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu okulumuz Sivas'ın en güzel yerinde binlerce öğrencimize hizmet verecek, binlerce Hakanlar yetişmiş olacak. Şehit annemiz o kadar güzel duygulara sahip ki anlatmaya kitaplar kafi gelmez. İnşallah onun dualarıyla daha çok güzel hizmetler yapacağız. Sizlere ne kadar çok hizmet edersek, o şehidimizin hatırasını da korumuş oluruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

Ziyarette, şehidin eşi Ayşe ile babası Mustafa Yurtoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Programa, Vali Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile öğrenciler katıldı.

Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici görevle Nusaybin'e giden Hakan Yurtoğlu, 1 Nisan 2016'da, terör örgütüne yönelik operasyonda PKK'lıların açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra şehit düşmüştü.

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