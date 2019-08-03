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Şehit annesinden AYM’ye tepki: "Teröristlere sahip çıkan akademisyenlere yandaş oluyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan ve bildiri yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren şehit annesi Şehri Bozkurt, "Böyle bir karar çok yanlış.

Şehit annesinden AYM’ye tepki: "Teröristlere sahip çıkan akademisyenlere yandaş oluyorlar"

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2016 yılında hendek operasyonları sırasında devleti katil olmakla suçlayan ve bildiri yayınlayan akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösteren şehit annesi Şehri Bozkurt, "Böyle bir karar çok yanlış. Bu ülkede anayasa varsa, kanunlar varsa, niye buna yönelik hareket etmiyorlar da teröristi sahiplenen akademisyenlere yandaş oluyorlar. Anayasa Mahkemesi bunları kabul ediyorsa hiç diyecek bir söz yok" dedi.
2016 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Ferhat Bozkurt’un annesi Şehri Bozkurt, Anayasa Mahkemesinin sözde "Barış Bildirisi"ne imza atanlarla ilgili hak ihlali kararına tepki gösterdi.
Kırıkkale’deki evinde yaşamını tek başına sürdüren şehit annesi Şehri Bozkurt, "Asla kabul edemem öyle bir şeyi. Okumuş her şeyi bilen akademisyen diyorsunuz. Nasıl kabul eder? Teröristleri nasıl kabul eder? Sadece benim çocuğum değil, birçok gencin hayatı mahvoldu. Hayalleri, umutları gitti. Ateş düştü benim evimi yaktı. Ateş düştü başka bir evladın yuvasını yaktı. Yavruları yaktı. Yetim çocuklar kaldı. Dul eşler kaldı. Bunlar akademisyenleri nasıl kabul eder anlamıyorum ki" dedi.

"Teröriste sahip çıkıyorlarsa o zaman onlar yandaş"
"Anayasa mahkemesi bunları kabul ediyorsa hiç diyecek bir söz yok" diyen Bozkurt, "Teröriste nasıl sahip çıkar? Teröriste sahip çıkıyorlarsa o zaman onlar yandaş. Anayasa Mahkemesi bunları kabul ediyorsa hiç diyecek bir söz yok. O zaman biz başka bir ülkede yaşayalım. Ya da gitsinler onlar istedikleri bir ülkede yaşasınlar. Teröristleri kabul eden bir ülkede yaşasınlar. Oranın kanuna sahip çıksınlar" şeklinde konuştu.

"Bunun hesabını o Anayasa Mahkemesi mi ödeyecek"
Acılı anne Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:
"Benim ciğerim nasıl yanıyorsa bütün herkesin ciğeri yanıyor. Bunu göremiyorlar mı? Bak benim bir tanecik oğlum vardı. Ben ona sarılmıştım, onunla yaşıyordum. Benim her şeyim bitti. Kim verecek bunun hesabını, kim ödeyecek? O Anayasa Mahkemesi mi ödeyecek? Ne yaptılar bana? Hiç bir şey yapmadılar. Hiç sahip çıkan da olmadı. Ne yaptılar bana. Hiç soran oluyor mu? Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye? Ben kendim çekiyorum, kendim biliyorum."

"Teröristlere sahip çıkan akademisyenlere yandaş oluyorlar"
Anayasa Mahkemesinin teröristlere sahip çıkan akademisyenlere yandaş olduğunu dile getiren Şehri Bozkurt, "Böyle bir karar çok yanlış. Bu ülkede anayasa varsa, kanunlar varsa, niye buna yönelik hareket etmiyorlar da teröristi sahiplenen akademisyenlere yandaş oluyorlar. Ben kabul etmiyorum asla" ifadelerini kullandı.

Şehit annesinden AYM’ye tepki:

Şehit annesinden AYM’ye tepki:

Şehit annesinden AYM’ye tepki:

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