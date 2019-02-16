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Şehit annesinden nişanlıya: Aldığın parayı devlete iade et

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

VAN'da 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan polis memuru Hacı Ahmet Öztürk'ün (27) nişanlısı S.G.'nin, çektiği acı, elem ve ıstırabı gerekçe göstererek dava açıp, 20 bin lira tazminat kazanması, şehit ailesinin tepkisini çekti.

Şehit annesinden nişanlıya: Aldığın parayı devlete iade et

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- VAN'da 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan polis memuru Hacı Ahmet Öztürk'ün (27) nişanlısı S.G.'nin, çektiği acı, elem ve ıstırabı gerekçe göstererek dava açıp, 20 bin lira tazminat kazanması, şehit ailesinin tepkisini çekti. Öztürk'ün annesi Cennet Öztürk (58), "Oğlumun üzerinden kazanç elde ettin. Bu para sana hiç de helal değildir. Aklın fikrin varsa aldığın parayı götür, iade et devlete. Beni de üzme" dedi.
​İstanbul'dan 2016 yılının Ağustos ayında tayin olduğu Hakkari'ye gitmek için yola çıkan polis memuru Hacı Ahmet Öztürk, Van'da terör örgütü PKK'nın bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Şehit Hacı Ahmet Öztürk, Adana'da toprağa verildi. Öztürk'ün evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı S.G., olayın ardından çektiği acı, elem ve ıstırabı gerekçe göstererek Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine tazminat davası açtı. Van 3'üncü İdare Mahkemesi'nde görülen davada S.G.'nin 20 bin TL tazminat almasına karar verildi.
Adana’da yaşayan şehidin ailesi, S.G.’nin bu tutumuna tepki gösterdi. Oğlunun düğününe bir ay kala şehit olduğunu ve o dönemden sonra nişanlısı S.G.'ye her zaman destek çıktıklarını söyleyen acılı anne Cennet Öztürk, genç kızın dava açıp 20 bin TL tazminat kazandığını haberlerden öğrendiklerini söyledi. Haberleri okuyunca şoke olduklarını ifade eden Cennet Öztürk, S.G.'ye ulaşmaya çalıştıklarını fakat telefona çıkmadığını, bunun üzerine avukatıyla görüştüklerini ve olayın doğru olduğunu öğrendiklerini vurguladı.
‘ALDIĞIN PARAYI İADE ET’
Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden çok acı çektiğini belirten Öztürk, "Oğlumun cenazesinde nişanlısı gözyaşı döküyordu, bayılıyordu, ağıtlar yakıyordu. Ama bu kişi, devleti mahkemeye vererek 20 bin TL tazminat almış. Ne oldu kızım sana? Ayılıp, bayılıyordun. Nişanlın için ölüp bitiyordun. Para seni nasıl değiştirdi, kimler senin beynini yıkadı? O aldığın parayı güzelce harcayacak mısın? Hiç hayrını görmeyeceksin. Benim oğlumun üzerinden kazanç elde ettin. Bu para sana hiç de helal değil. Aklın fikrin varsa aldığın parayı götür, iade et devlete. Beni de üzme" dedi.
'ÖĞRETMENLİK YAPACAĞIM' DİYEREK YARDIM İSTEDİ
Oğlunu şehit verdikten kısa bir süre sonra eşiyle konuştuğunu ve S.G.'ye destek için para bile vermeye niyetlendiklerini belirten Öztürk, "Yani devleti mahkemeye verene kadar bana gelip deseydi ki; 'Cennet teyze benim paraya ihtiyacım var' inanın verirdik. Yaklaşık bir sene önce benim yanıma geldi, 'Cennet anne ben ücretli öğretmenlik yapmak istiyorum, valiliğe beraber gidelim de rica edelim' dedi. Bunun üzerine aldım ve valimizin yanına gittik. Allah valimizden razı olsun, çok iyi bir insan. Bize yardımcı oldu ve bu kadını evine yakın bir yerdeki okula yerleştirdiler. Benim diğer çocuklarım boşta geziyor ve ben onlar için gidip hiçbir kapı çalmadım. Ama kendisi benden rica etti diye gittim, onun için çaba gösterdim. Ama bu olaydan sonra kendisine artık hiç sevgim ya da saygım yok. Oğlumun üzerinden devleti mahkemeye verip para alması beni yerin dibine soktu. Bu kızın böyle yapmasından dolayı sanki ben oğlumu tekrar şehit verdim" diye konuştu.

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