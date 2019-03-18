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Şehit annesinin duygulandıran mektubu "Çanakkale" klibinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Konya'da işaret dili kullanılarak hazırlanan "Çanakkale" klibinde, 7 yıl önce şehit oğlunun cenaze töreninde yere düşen Türk bayrağını fark ederek, "Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın." diye uyaran Sıdıka Gün de evladı için yazdığı mektubu okudu - Anne Gün, mektubunda "Şehidim ve şehitlerimizle gurur duyuyorum", "Rabb'imden gelene binlerce şükür olsun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerine yer verdi

ANIL KURU - Konya'da işaret dili kullanılarak hazırlanan "Çanakkale" klibinde, şehit oğlunun cenaze töreninde yere düşen Türk bayrağını fark ederek, ''Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın.'' diyerek hassasiyetini dile getiren şehit annesi Sıdıka Gün de oğlu için yazdığı mektubu okudu.

Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada 18 Kasım 2012'de şehit düştü. Şehidin naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Gün'ün cenazesi Aslanlı Kışla Caddesi'ndeki babaevinin önünde ambulansa konulduğu sırada bir kişinin Türk bayrağını yere düşürdüğünü fark eden anne Sıdıka Gün'ün, ''Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın.'' diyerek gösterdiği hassasiyet herkesi duygulandırdı.

Anne Gün, şehit oğlu için bir süre önce duygulandıran bir mektup kaleme aldı.

Yönetmenliğini Mehmet Bütüner, proje tasarımını Rıdvan Azar'ın yaptığı, "Sor Çanakkale'ye Anlatsın Sana" şiiri ve "Çanakkale Türküsü" eşliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla işaret dilinde hazırlanan klipte, şehit annesi Gün de yer aldı.

"Konya Askeri Şehitliği"nde klip çekimi için bulunan ekip, burada karşılaştıkları şehit annesinin oğlu için mektup yazdığını öğrendi.

Klip çekerek milli ve manevi duygulara dikkati çekmeye çalışan yapım ekibini kırmayan Gün, yanından ayırmadığı mektubunu klip için okudu.

Anne Gün, 7 yıl önce şehit düşen oğlu için kaleme aldığı mektubunda "Şehidim ve şehitlerimizle gurur duyuyorum", "Rabb'imden gelene binlerce şükür olsun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" gibi ifadelere yer verdi.

- "O bayrak göklerde hep dalgalanacak"

Anne Sıdıka Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehadet haberini aldığı günü dün yaşanmış gibi hatırladığını söyledi.

Haberi alan vatandaşların çok kısa sürede evinin çevresini Türk bayraklarıyla donatmış olmasına çok şaşırdığını anlatan Gün, şöyle devam etti:

"Tabii çok onur duydum ve gururlandım. Şehidimiz evine geldiğinde dualar okundu. O 'Anne benimle gurur duyacaksın' derdi, ben de o gün 'Yavrum seninle gurur duyuyorum' dedim. Bir yakınımızın sırtındaki Türk bayrağı yere düştü. 'Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın' diye bağırdım. O bayrak göklerde hep dalgalanacak."

Çanakkale şehitlerinin temsil ettiği ruhun Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Gün, "Bu duygular içinde o mektubu kaleme aldım. Evde ağlıyoruz ama inanın burada bir damla gözyaşı gelmiyor. Şehitlik bizim ikinci evimiz gibi oldu." dedi.

- "Biz şehitlerimizi unutsak bile, terör bizi unutmuyor"

Klibin yönetmeni Mehmet Bütüner de klibin 18 Mart Çanakkale Zaferi içeriğinin dışında işitme engelliler için de farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Klibi, mutlaka yapılması gereken bir görev gibi düşündüğünü ifade eden Bütüner, "Huzurumuzu, güvenliğimizi, hayatımızda birçok şeyi borçlu olduğumuz şehitlerimizi devamlı hatırlatmalıyız. Bu uğurda bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki biz şehitlerimizi unutsak bile, terör bizi unutmuyor. Dedik ki bunu hatırlatalım, unutmayalım, unutturmayalım." şeklinde konuştu.

Çekimleri, aralarında işitme engellilerin de bulunduğu 12 kişiyle üç farklı mekanda gerçekleştirdiklerini aktaran Bütüner, , "Konya Adliyesinden arkadaşların bu projede emeği çok büyük. Aynı zamanda işitme engelli vatandaşlarımızın hem set ekibinde hem de oyuncu kadrosunda emekleri var. Kurgu sürecimiz biraz uzun sürdü ama genel olarak bizim için çok keyifli bir çalışmaydı." diye konuştu.

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