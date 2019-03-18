Yönetmenliğini Mehmet Bütüner, proje tasarımını Rıdvan Azar'ın yaptığı, "Sor Çanakkale'ye Anlatsın Sana" şiiri ve "Çanakkale Türküsü" eşliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla işaret dilinde hazırlanan klipte, şehit annesi Gün de yer aldı.

ANIL KURU - Konya'da işaret dili kullanılarak hazırlanan "Çanakkale" klibinde, şehit oğlunun cenaze töreninde yere düşen Türk bayrağını fark ederek, ''Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın.'' diyerek hassasiyetini dile getiren şehit annesi Sıdıka Gün de oğlu için yazdığı mektubu okudu.

"Tabii çok onur duydum ve gururlandım. Şehidimiz evine geldiğinde dualar okundu. O 'Anne benimle gurur duyacaksın' derdi, ben de o gün 'Yavrum seninle gurur duyuyorum' dedim. Bir yakınımızın sırtındaki Türk bayrağı yere düştü. 'Hemen alın o bayrağı yerden. Basmayın, bastırmayın' diye bağırdım. O bayrak göklerde hep dalgalanacak."

Haberi alan vatandaşların çok kısa sürede evinin çevresini Türk bayraklarıyla donatmış olmasına çok şaşırdığını anlatan Gün, şöyle devam etti:

Anne Gün, 7 yıl önce şehit düşen oğlu için kaleme aldığı mektubunda "Şehidim ve şehitlerimizle gurur duyuyorum", "Rabb'imden gelene binlerce şükür olsun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" gibi ifadelere yer verdi.

Çanakkale şehitlerinin temsil ettiği ruhun Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Gün, "Bu duygular içinde o mektubu kaleme aldım. Evde ağlıyoruz ama inanın burada bir damla gözyaşı gelmiyor. Şehitlik bizim ikinci evimiz gibi oldu." dedi.

- "Biz şehitlerimizi unutsak bile, terör bizi unutmuyor"

Klibin yönetmeni Mehmet Bütüner de klibin 18 Mart Çanakkale Zaferi içeriğinin dışında işitme engelliler için de farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Klibi, mutlaka yapılması gereken bir görev gibi düşündüğünü ifade eden Bütüner, "Huzurumuzu, güvenliğimizi, hayatımızda birçok şeyi borçlu olduğumuz şehitlerimizi devamlı hatırlatmalıyız. Bu uğurda bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki biz şehitlerimizi unutsak bile, terör bizi unutmuyor. Dedik ki bunu hatırlatalım, unutmayalım, unutturmayalım." şeklinde konuştu.

Çekimleri, aralarında işitme engellilerin de bulunduğu 12 kişiyle üç farklı mekanda gerçekleştirdiklerini aktaran Bütüner, , "Konya Adliyesinden arkadaşların bu projede emeği çok büyük. Aynı zamanda işitme engelli vatandaşlarımızın hem set ekibinde hem de oyuncu kadrosunda emekleri var. Kurgu sürecimiz biraz uzun sürdü ama genel olarak bizim için çok keyifli bir çalışmaydı." diye konuştu.

