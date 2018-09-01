Şehit annesinin feryadı, yürekleri dağladı

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ve 3 kardeşiyle nişanlısı, Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Saime Güven, "Seninle gurur duyuyorum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse" diye feryat etti.

Şehit Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi’nden alınarak, helallik alınması için son kez İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra yakınlarından helallik alındı. 2018 Nisan ayında göre başlayan şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Büyük Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vayuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin babası Yusuf ile annesi Saime Güven, ablası Fatma Demür, kardeşleri Onurcan ve Büşra Nur Güven ile sözlüsü Nigar Yurtseven güçlükle ayakta durdu. Şehidin 3 kardeşi, Adem Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Nigar Yurtseven de sözlüsünün tabutunu öpüp, sarıldı. Onurcan ile Büşra Nur Güven'in şehit ağabeylerinin tabutunun önündeki fotoğrafına uzun uzun bakması ise yürekleri dağladı.

İki evladınını yanına gelen anne Saime Güven ise şehit oğlunun fotoğrafına bakarak, "Oğlum annem de yavrum bana. Ben ağlamıyorum ki oğlum. Senenli gurur duyuyorum oğlum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse. Gözlerini yerim senin. Pamuk oğlum, güzel oğlum. Kıyafetlerini kardeşin giydi. Sen bu kıyafetlere doymadın oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi top arabasına kondu. Bir süre top arabasında taşındıktan sonra tekrar cenaze aracına nakledilen Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'na götürülerek Garnizon Şehitilği'nde toprağa verildi.