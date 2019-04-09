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Şehit annesinin gözyaşlarını emniyet müdürü sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törende, gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesinin gözyaşlarını sildi

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlikte düzenlenen törende, gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesini, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan teselli etti.

Antalya'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Uncalı Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlere saygı atışı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehitlerin kahraman vatan evlatları olduğunu belirterek, "Bizlere emanet bıraktığınız Anadolu topraklarının her karışı için canınızı feda etmekten, mübarek kanlarınızı Türk milletinin istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmadınız. Bizler de milletçe bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şehadet sebeplerinizi aynı ruh ve heyecanla yaşatıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dua edildi.

Törende, protokol üyeleri tarafından şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehit annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden polis memuru oğlu Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezarına çiçek bırakılması sırada gözyaşlarını tutamadı.

İl Emniyet Müdürü Ulucan, gözyaşlarını sildiği Kılınç'ı teskin etmeye çalıştı.

Törene, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

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Antalya Murat Ulucan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü Uncalı Mezarlığı

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