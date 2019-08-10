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Şehit annesinin hüzünlü bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı harekatında Bab bölgesindeki bombalı saldırıda 4 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik, oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşıyor - Oğlunun mezarını ziyaret eden Suriye Çelik: - "Bayramların gelmesini hiç istemiyorum, oğlumun acısına dayanamıyorum. Bu, oğlumsuz geçen dördüncü bayram"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şehit yakınları mezarlığı ziyaret ederek Kur'an'ı Kerim okudu, dua etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan şehit yakınları kabirlere çiçek koydu, mezarların çevresini temizledi. Kur'an'ı Kerim okuyan şehit yakınları, şehitleri için dua etti.

Fırat Kalkanı harekatında Bab bölgesinde bombalı saldırıda 4 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun kabrini ziyaret etti.

Oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşayan anne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır her bayramı hüzünlü geçirdiğini söyledi.

Oğlunun mezarının başından hiç ayrılmak istemediğini dile getiren Çelik, "Bayramların gelmesini hiç istemiyorum. Oğlumun acısına dayanamıyorum. Bu, oğlumsuz geçen dördüncü bayram. Oğlum Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda Bab bölgesinde şehit oldu. Giderken bana bir şey demedi kimse. 'Gittiğimi anneme demeyin' diye mesaj atmış." şeklinde konuştu.

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anne Kayseri Suriye şehitlik

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