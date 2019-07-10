Şehit annesinin suluboya portresini yaptırıp, hediye etti

Muğla eski Vali Yardımcısı Bayezit Bestami Alkan, kaymakam olarak atandığı Çorum'un İskilip ilçesinde temizlik ve bakım işlemlerini kontrol etmek amacıyla şehitliğe gitti. Burada, 28 Ekim 1983'te Hakkari Çukurca'daki trafik kazasında şehit düşen jandarma er Ali Abaz'ın mezarı başında dua eden annesi Fatma Abaz ile karşılaştı. Kaymakam Alkan, karşılaşmaları sırasında yanındaki jandarma görevlisinin şehit annesi ile çekilen fotoğrafını çok beğendi. Şehit annesine hediye etmek üzere portresinin yapılması için harekete geçti. Fotoğrafı, eski görev yerinde tanıştığı, Muğla yaşayan tasarımcı, ressam ve şair Hasan Şimşek'e gönderen Kaymakam Alkan, portresini yapmasını istedi. Bunun üzerine Şimşek, 3 gün çalışarak şehit annesi Fatma Abaz'ın suluboya portresini yaptı. Şimşek, portreyi yaparken ayrıca 'Şehit Annesine' başlığıyla bir de şiir yazdı. Şimşek, yaptığı portre ve yazdığı şiiri Kaymakam Alkan'a gönderdi. Alkan, şehit annesinin portresini ve Şimşek'in yazdığı şiiri şehit ve gazi yakınları için ramazan ayının son günü olan geçen 4 Haziran'da İskilip Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği yemekte şehit annesi Fatma Abaz'a, hediye etti.

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - ÇORUM'un İskilip ilçesi Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, gittiği şehitlikte, yanındaki jandarma görevlisi ile şehit annesi Fatma Abaz'ın çekilen fotoğrafını çok beğendi, ressam Hasan Şimşek'e bunun portresini yaptırdı. Kaymakam Alkan, portreyi şehit annesi Abaz'a hediye etti.

Şehit annesinin portresini yaparken çok duygulandığını belirten Hasan Şimşek, komutan ile şehit annesinin mezarlıktaki bakışmasının çok duygusal bir an olduğunu belirtip, "Oğlu çok önceden şehit olmuş olmasına rağmen o anda komutanın yüzüne evladına bakar gibi bakmış. Talep gelince benden istenen şehit annesinin portresini fotoğrafa bakarak 3 günde tamamladım. Resmi yaparken çok etkilendim. Bir de şiir yazdım. Şiir, resmi yaparken kendiliğinden doğdu. Şehit annesinin böyle bir hediye alacağından haberi yoktu. Portresini ve şiiri alırken, duygulanıp, ağlamış" dedi.

ACININ, ÖZLEMİN VE HASRETİN RESMİ

Muğla'dan, Çorum'da yaşayan hiç tanımadığı bir şehit annesinin yüreğine dokunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Şimşek, "Şehitlik, en yüksek makam. Şehit yakınları ise bizlere emanet. Benim de kendimce yapabileceğim şey remini yapıp, şiir yazmak oldu. Annenin şehitlikte komutana bakışı, sanki o komutanın yüzünde evladını görür gibiydi. Bu bir acının sevgiye, özleme, hasrete dönüşmesiydi. Ben de resmi yaparken tamamen o acının, özlemin, hasretin resmini yapmış oldum" diye konuştu.

Şimşek'in şehit annesi için yazdığı şiir şöyle:

Kapıma komutan gelmiş / Elinde bayrak / Yürekte hüzün / Havada yas / Ben anayım / Vatan anavatan / Ah benim kınalı kuzum / Yok bizde acze düşmek / Artık bütün Mehmetçikler evladımdır / Anavatan sağ olsun.

