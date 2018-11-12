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Şehit asker Melih Sancar son yolculuğuna uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari şehidi Sancar'ın cenazesi ilk olarak Avcılar'da bulunan baba evine daha sonra ise doğup, büyüdüğü Zeytinburnu'ndaki evine götürülerek, helallik alındı. Ardından Şehit er Melih Sancar için Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan ile yakınları ve sevenleri katıldı. Törende baba Müslüm Sancar taziyeleri kabul ederken, Şehidin annesi Nilgün Sancar, erkek kardeşleri Semih ve Okan ile kız kardeşi Selin tabutun başına gelerek, dua etti. İkindi namazının ardından şehit er için cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesi namazın ardından omuza alınarak, top arabasına taşındı. Şehit topçu er Melih Sancar'ın cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

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