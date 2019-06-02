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Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı, karayolu ile İdil ilçesinin Güzelova köyün Alataş mezrasına getirilerek camide cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığına getirilerek helallik istendi. Burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, daha sonra yapılan duaların ardından törenle toprağa verildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Defin işlemlerin ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın babası İbrahim Barış’a teslim etti.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın uğurlama törenine, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı.

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi
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