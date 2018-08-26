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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Bingöl Karlıova'daki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yunus Emrah Ateş'in naaşı öğleyin Malatya'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle İslahiye ilçesine, oradan da cenaze aracıyla Yeniceli Mahallesi'ne getirildi.

Tören mangası tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirler eşliğinde baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Burada oğlunun tabutuna sarılan anne Güler Ateş "Ağlamayın, ben ağlayan istemem. Ben şehit annesiyim, ağlamayın, hainleri sevindirmeyin." diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı daha sonra silah arkadaşları tarafından Yeniceli Camisi'ne getirildi.

Emekli güvenlik korucusu olan baba Musa Ateş de oğlunun tabutu başında "Şehitlik bana nasip olmadı sana nasip oldu oğlum. Ben de vatan için şehit olurum. Vatan sağolsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kayınbabası Ömer Odun da "Siz bizim canımızı acıtamazsınız. Bakın 2 yaşında torunum var, şehidin oğlu. Gerekirse onu da gönderirim bu vatan için. Biz de Kürt'üz, bizi ayıramazsınız." dedi.

Törene, şehidin anne babası ile eşi Neslihan Ateş, 2 yaşındaki oğlu Muhammet ve kardeşi Kemal Ateş'in yanı sıra, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İslahiye 106. Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin, Kurban Bayramı'nın birinci günü baba ocağında kurbanını kestikten sonra görev yerine gittiği öğrenildi.

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Bingöl Gaziantep islahiye Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş şehit uzman jandarma

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