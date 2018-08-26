Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - Bingöl Karlıova'daki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yunus Emrah Ateş'in naaşı öğleyin Malatya'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle İslahiye ilçesine, oradan da cenaze aracıyla Yeniceli Mahallesi'ne getirildi.

Tören mangası tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirler eşliğinde baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Burada oğlunun tabutuna sarılan anne Güler Ateş "Ağlamayın, ben ağlayan istemem. Ben şehit annesiyim, ağlamayın, hainleri sevindirmeyin." diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı daha sonra silah arkadaşları tarafından Yeniceli Camisi'ne getirildi.

Emekli güvenlik korucusu olan baba Musa Ateş de oğlunun tabutu başında "Şehitlik bana nasip olmadı sana nasip oldu oğlum. Ben de vatan için şehit olurum. Vatan sağolsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kayınbabası Ömer Odun da "Siz bizim canımızı acıtamazsınız. Bakın 2 yaşında torunum var, şehidin oğlu. Gerekirse onu da gönderirim bu vatan için. Biz de Kürt'üz, bizi ayıramazsınız." dedi.