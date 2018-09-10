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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.

Şehit İnaltekin'in Seyhan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi helallik alınması için Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin annesi Bahar ve babası Salih İnaltekin oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

İnaltekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Nişanlı olan şehidin 3 çocuklu ailenin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Aslankaraş mevkisinde dün askeri unsurlara ait aracın devrilmesi sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin şehit olmuştu.

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adana Hakkari sözleşmeli er Metehan İnaltekin şehit

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