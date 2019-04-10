Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE (AA) - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, memleketi Niğde'de ebediyete uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Niğde'nin Orhanlı beldesine getirildi.

Şehidin naaşının, baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze töreninin düzenlendiği belde meydanına getirilişi sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehidin yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Niğde Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, beldedeki şehitliğe defnedildi.

Şehidin, 5 kardeşten en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

Törene, şehidin babası Yüksel, annesi Şerife Sayın, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Cumhuriyet Basşavcısı Oğuzhan Dönmez ve vatandaşlar katıldı.

