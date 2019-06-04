HABER

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası ile telefonda konuştu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yücel'in naaşı Elazığ'daki törenin ardından Adana'ya getirildi.

Şehit için Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini şehit ailesine iletti.

Şehitlerin, vatandaşların bu vatanda onurlu ve şerefli yaşaması için canlarını feda ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Bizim üzerimize düşen onların emanetine sahip çıkmak birliğimizi, dirliğimizi koruyup şehitlerimizin izinden yürümektir. Size ne mutlu şehit babası olduğunuz şehit ailesi oldunuz. Hiçbirimiz sizin acınız kadar acı duyamayız ama şunu unutmayın. Şehidimiz sadece sizin evladınız değil, milletimizin evladıdır. Devletimiz ve milletimiz ebediyyen onu unutmayacaktır. Size, muhterem ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin."

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Cabbar Yücel ile telefonla görüştürdü.

Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Yücel, "Allah razı olsun. Sağolun teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. "diye konuştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Şehit babası 3 kardeş, evlatlarıyla gururluŞehit babası 3 kardeş, evlatlarıyla gururlu
Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdiFethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.