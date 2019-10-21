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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun naaşı, memleketi Erzurum'da defnedildi - 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı: - "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eşkioğlu'nun (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Bekar olan Eşkioğlu'nun askerlerce top arabasından alınıp cenaze nakil aracına konulan cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

Camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Törene, şehit Sezai Eşkioğlu'nun babası Mustafa ve annesi Arzu Eşkioğlu ile yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Eşkioğlu, söz konusu ilçede PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Sezai Eşkioğlu şehit tören

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