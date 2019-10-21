Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eşkioğlu'nun (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Bekar olan Eşkioğlu'nun askerlerce top arabasından alınıp cenaze nakil aracına konulan cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

Camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.