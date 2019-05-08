Şehit askerin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

Yalova'da, 13 Haziran 1995'te Hakkari'de şehit olan Jandarma Komando Er Murat Doğan'ın adı verilen kütüphane açıldı.

Şehit Kütüphaneleri Gönüllülerince Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Abdülhamid Han Ortaokulunda, Şehit Murat Doğan Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yalova Şehit Kütüphaneleri Gönüllüleri Koordinatörü Erdoğan Yıldız, şehitlerin adını yaşatmak için kütüphaneler ile okuma salonları kurmak amacıyla Türkiye'de her yaştan ve meslekten insanlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Yıldız, "Şehit Kütüphaneleri olarak ülke çapında şehitlerimizin adını taşıyan 175 kütüphane çalışması yapıldı. Yalova'da da iki kütüphanenin açılışını yapacağız." dedi.

Açılışta şehidin babası Hacı Dursun Doğan ve annesi Saime Sevgi Yaren'e Yalova Valisi Muammer Erol tarafından plaket verildi. Kütüphanenin yapımına katkı sağlayanlara da teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kütüphanenin açılış kurdelesi, Vali Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve şehit Murat Doğan'ın ailesi tarafından kesildi.

