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Şehit askerin baba evinde yas var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sancaktepe’de bir ay önce 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın memleteki Balıkesir'deki baba ocağında yas var.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- İSTANBUL Sancaktepe’de bir ay önce 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın memleteki Balıkesir'deki baba ocağında yas var.

Sancaktepe'de bir ay önce yaşanan helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu. Ailesi Yılmaz'ın şehit olduğu haberini tedavi gördüğü hastanede alırken, memleketi Balıkesir Altıeylül ilçesindeki yakınlarına da acı haber ulaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince Yılmaz'ın Gümüşçeşme Mahallesi 225 Sokakta'ki baba evine Türk bayrağı asıldı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın cenaze, yarın öğle namazına müteakip Zağanospaşa Camii’nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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