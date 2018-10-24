Şehit askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın cenazesi, baba ocağı Düzce'ye uğurlandı.
Kaplanbaba için Erzurum Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin özgeçmişi okundu.
İl Müftüsü Hasan Hüsnü tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, tören mangasınca omuzda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konuldu.
Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın naaşı, baba ocağı Düzce'ye gönderildi.
Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Erzincan Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Aksoy, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.
İliç'in Savaş Geçidi mevkisinde, Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 resmi plakalı kamyonet şarampole devrilmişti. Kazada, araçtaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba şehit olmuş, yaralanan şoför Adıyaman, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tarık Dost ile Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Duran Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
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