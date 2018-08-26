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Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Ağrı'da 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı memleketi Ankara'ya gönderildi

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın cenazesi, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Dağlı için Erzurum Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konuldu.

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları için 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.

Ankara'nın Haymana nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı, ailesinin de askeri uçağa binmesiyle memleketine gönderildi.

Törene, Erzurum Vali Vekili Mehmet Yavuz, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve kurum müdürleri katıldı.

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan Piyade Teğmen Celal Dağlı, tedavi için getirildiği Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, dün akşam saatlerinde şehit düşmüştü.

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Celal Dağlı Erzurum şehit tören

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