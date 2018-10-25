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Şehit askerin son paylaşımı yürek burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

MARDİN'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve dün gözyaşları arasında memleketi Çorum'da toprağa verilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın (25) sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürekleri burktu. Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehit askerin son paylaşımı yürek burktu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- MARDİN'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve dün gözyaşları arasında memleketi Çorum'da toprağa verilen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın (25) sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürekleri burktu. Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit asker dün memleketi Çorum'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Çoban'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşım yürekleri burktu. Çoban'ın kendi fotoğrafı altına 'Biz vatan sana canımız feda derken şaka yapmıyorduk. Ne mutlu Türküm diyene' ifadelerine yer verdiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Şehit askerin son paylaşımı yürek burktu

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