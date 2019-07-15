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Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 02:25 | Son Güncelleme

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz şehit düştü.Hakkari’de yapılan törenden sonra şehit askerlerin naaşları Helikopterle Yüksekova’ya getirildi.Helikopterlerle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na naaşları getirilen Şehit J.Tğm Alim Keskin, Şehit J.Uzm.Çvş S.Yasin Ağır, Şehit J.Asb.Üçvş Cengiz Tokur için tören düzenlendi.İlçe müftüsü Şakir Şahin’in dua okumasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı.Törene, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis erkanı katıldı.

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerimiz şehit düştü.
Hakkari’de yapılan törenden sonra şehit askerlerin naaşları Helikopterle Yüksekova’ya getirildi.
Helikopterlerle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na naaşları getirilen Şehit J.Tğm Alim Keskin, Şehit J.Uzm.Çvş S.Yasin Ağır, Şehit J.Asb.Üçvş Cengiz Tokur için tören düzenlendi.
İlçe müftüsü Şakir Şahin’in dua okumasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı.
Törene, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis erkanı katıldı.

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
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