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Şehit askerler ve AA muhabiri için hatim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta hafızlık öğrencileri, görev sırasında uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile onu ararken şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için hatim indirdi

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimi alan öğrenciler, görev başındayken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ve onu aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için hatim indirdi.

Kahramanmaraş İl Müftülüğüne bağlı Müftü Muhammet Gevher Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ve aramalar sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için hatim indirdi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ardından tüm şehitler için dua edildi.

Müftü Muhammet Gevher Kur'an Kursu Yöneticisi Selahattin Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Nişancı ile Gidergelmez ve Kapaklıkaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Görevini yaparken uçuruma düşen ve cenazesi günlerce sonra bulunan gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın durumuna herkesin üzüldüğünü, onu ararken suya kapılan iki Mehmetçik'in de ayrı bir acı yaşattığını dile getiren Akkurt, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. Cenabıhak bu kardeşlerimize rahmet eylesin. Biz de bugün kardeşlerimiz adına hatmi şerif okuttuk, Yasin-i şerifler okuttuk, bu şehit kardeşlerimize ve tüm şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Allah tüm şehitlerimize de bu kardeşlerimize de rahmetiyle muamele eylesin, Peygamberimize komşu eylesin. Biz her zaman tüm şehitlerimize bize düşen görevi yapmakla birlikte bu kardeşlerimizi de bu şekilde anmış oluyoruz. Cenabıhak ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Unutmasınlar ki biz sadece bugün değil her zaman kendilerini anmaya devam edeceğiz."

Akkurt, okullarındaki eğitimlerine devam eden 150 öğrencinin kurslarında hafızlık eğitimi aldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
abdulkadir nişancı Hatim Kahramanmaraş Kur'an-ı Kerim

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