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Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tedavi gördükleri hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci ile Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tedavi gördükleri hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci ile Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı alanına teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu 16 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin havan saldırılarında yaralanan ve aynı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) ile Umut Coşkun'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Törene, şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ile İrfan Kaplan, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile kent protokolü katıldı.

Törende, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu tarafından dua okundu.

Buradaki törenin ardından Meşeci'nin cenazesi memleketi Samsun, Coşkun'un cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

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