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  4. Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi

Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşını traktörle kaçıran YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşını traktörle kaçıran YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018'de, Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyü yakınlarında çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşları, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulundu. Şehitlerin cenazeleri, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen törenler sonrası toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Racu beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 9 terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 22 Eylül'de, Suriye'de olayla ilgili 2 kişi daha yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Hatay'da yargılanan 11 teröristten 7'si, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bu teröristlerin ifadesi doğrultusunda, şehitlerin naaşlarını traktör römorkunda taşıyan teröristin, Duzyer Kurdi olduğu belirlendi. MİT'in düzenlediği operasyonla Kurdi de geçen yılın Kasım ayında yakalandı. Hatay'da adliyeye sevk edilen Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Duzyer Kurdi hakkında soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, terörist hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kurdi'nin; şehitlerin naaşlarını traktörle taşıdığını, terör örgütüne 2017'de katıldığını, kamplarında siyasi, askeri ve ideolojik eğitimler aldığını söylediği yer aldı.

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