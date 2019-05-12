HABER

Şehit Astsubay Altunkaş, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:50 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP- Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş şehit düştü. Altunkaş'ın cenazesi, bugün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülürek helallik alındı. Daha sonra Şehit Altunkaş için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ak Parti Millitvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin anne ve babası Zahide ve Yaşar Altunkaş, askeri personelin yardımıyla ayakta durdu. Şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5) ile birlikte Türk bayrağına sarılı tabuta gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Altunkaş'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kırıkkale Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)Erdoğan nostaljik tramvaya bindi (1)
Marmara Denizinde şaşırtan görüntüMarmara Denizinde şaşırtan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.