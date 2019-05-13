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Şehit Astsubay Altunkaş, son yolculuğuna uğurlandı - AKTÜEL

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP- Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş şehit düştü. Altunkaş'ın cenazesi, bugün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülürek helallik alındı. Daha sonra Şehit Altunkaş için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ak Parti Millitvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin anne ve babası Zahide ve Yaşar Altunkaş, askeri personelin yardımıyla ayakta durdu. Şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5) ile birlikte Türk bayrağına sarılı tabuta gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Altunkaş'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kırıkkale Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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