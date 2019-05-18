HABER

Şehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

BAYBURT’ta, kayıp Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- BAYBURT’ta, kayıp Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
13 yıldır görevde olan Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez için memleketi İslahiye'de tören düzenlendi. Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenarel Yusuf Ziyaettin Cavlak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2’nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Hamza Gidergelmez ile tören sırasında İslahiye İlçe Sosoyal Hizmetler görevlilileri cami avlusunda ilgilendi.
Şehit Gidergelmez'in cenazesi ikindi namazının ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralıEsenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldıSulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.