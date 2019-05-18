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Şehit Astsubay Gidergelmez, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

BAYBURT’ta, kayıp Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- BAYBURT’ta, kayıp Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

13 yıldır görevde olan Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez için memleketi İslahiye'de tören düzenlendi. Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenarel Yusuf Ziyaettin Cavlak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2’nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Hamza Gidergelmez ile tören sırasında İslahiye İlçe Sosoyal Hizmetler görevlilileri cami avlusunda ilgilendi.

Şehit Gidergelmez'in cenazesi ikindi namazının ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

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